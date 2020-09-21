Rus milletvekili Slutskiy: ABD, BMGK’nın rolünü üstlenmeye çalışıyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD’nin İran’a tek taraflı yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.

Slutskiy, yaptığı açıklamada "ABD, İran’a karşı sınır ötesi yaptırımları uygulamaya koyarak tamamen yasa dışı bir şekilde BM Güvenlik Konseyi’nin rolünü üstlenmeye çalışıyor. Washington’un BMGK üzerinden Tahran’a karşı snapback (yaptırımları geri getirme mekanizması) uygulatma çabaları tam fiyaskoya uğradı. Fakat şimdi Başkan Trump ferdi emriyle silah ambargosunu geri getirmeye karar verdi. Bu, ABD’nin BM’nin sözünü dinlemediği mi anlamına geliyor?" ifadelerini kullandı.

ABD’nin kendini dünya toplumunun karşısına konumlandırarak buyruklarını diğer ülkelere yerine getirtmeye çalıştığını söyleyen Rus milletvekili, bunun BM’ne açık bir meydan okuma olduğunu belirterek, "Bu yanıtsız kalmamalı" diye kaydetti.