Rusya Ticaret Bakanı: Şubat 2021’de koronavirüs aşısı üretiminde maksimum kapasiteye çıkmayı planlıyoruz

İzvestiya’ya konuşan Manturov, “Ekimde 500 bin doz aşının, yıl sonuna kadar 2-3 milyon doz aşı üretilmesini bekliyoruz. Üretimde maksimum kapasiteye gelecek yıl şubat ayı itibarıyla ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Geniş kitlelerin kullanımına sunulması için aşının üretimden sonra, tüm bu aşamalarda gerekli incelemelerden geçeceğini vurguladı.

Manturov ayrıca, “Yurtdışına sevkiyatlardan bahsederken, burada mevcut şirketler bünyesinde ortak üretimin organize edilmesi söz konusu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, şimdilerde işbirliği için, aşının yerel üretimi olasılığı için ülkelerle, ülkelerin sağlık sistemleri ile çalışmalar gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Manturov, aşının başka ülkelere sevkiyatının Rusya içindeki sevkiyatları olumsuz etkilemeyeceğini kaydetti.

Rusya, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin sevkiyatı için 20’den fazla ülke ile, seri üretimi için 5 ülke ile anlaşma imzaladı.