Rusya: İkinci Kovid-19 aşısının 15 Ekim'e kadar tescil edilmesi planlanıyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı olan, Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının tescil prosedürünün 15 Ekim'e kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Rusya'da dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin tescil sonrası 3. faz testleri devam ederken, geliştirilen ikinci aşının tescil sürecinde de sona yaklaşılıyor.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamaya göre Rospotrebnadzor bünyesindeki Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının 15 Ekim'e kadar tescil edilmesi planlanıyor.

Kurumdan yapılan açıklamada "Rusya Sağlık Bakanlığı, 03.04.2020 tarih ve 441 sayılı Rusya Hükümeti Kararnamesine uygun olarak EpivakKorona aşısının tescil prosedürüne başladı. Prosedürün 15 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor" dendi.

Rospotrebnadzor, EpiVakKorona aşısı tescil edildikten sonra 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan gruptan gönüllülerin yer alacağı klinik testlerin yanı sıra çeşitli yaş gruplarından 5 bin yetişkin gönüllünün katılımıyla plasebo kontrollü klinik testler yapılmasının planlandığını vurguladı.

Kurum, Kovid-19'u önlemeye yönelik peptit antijenlere dayalı EpiVakKorona aşısının GMP uygunluk belgesine ve ISO 9001:2015 kalite sistemi uygunluk belgesine sahip Vektör Bilim Merkezi'nin tesislerinde üretileceğini de belirtti.

EpiVakKorona aşısının klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül’de tamamlanmıştı. Gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti.

8 Eylül'de ikinci aşama tamamlanırken nihai sonuçlarının 30 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sonuçlarının başarılı olması durumunda aşı için geçici tescil ruhsatı alabilir.

Aşının ilk partisinin genişletilmiş klinik testler için ekim ayında üretilebileceği açıklanmıştı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.