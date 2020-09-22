Lavrov: Dünya ayrışmadan usandı, işbirliğine ihtiyaç var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM 75. Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı açıklamada, dünyanın ayrışmadan usandığını ve çok yönlü bir işbirliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantısındaki konuşmasında Lavrov, tarihi yeniden yazma ve Nazilere karşı edinilen zaferde belirleyici rol oynayan halkların rolünü küçümsemenin absürt olduğunu ifade etti ve geçmişten ders çıkarılması çağrısı yaptı.

Lavrov, “Bugün ne yazık ki dünyanın çeşitli yerlerinde silahlı çatışmalar sürüyor. Bunlara günümüzün uluslararası terör, uyuşturucu ve siber suçlar, iklim değişikliği gibi vahim tehlikeler ekleniyor. Bu yıl listeye bir başka zorlu tehdit eklendi. Koronavirüs salgını sosyo-ekonomik ve başka alanlarda ciddi kriz durumlarını tetikledi” ifadelerini kullandı.

Lavrov, artan ayrışma ortamında, küresel zorluklara yanıt vermenin her geçen yıl daha da zorlaştığını, bu durumun büyük ölçüde bazı ülkelerin diğer ülkelerin meşru çıkarlarını görmezden gelmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Başka ülkelerin içişlerine karışılması, tek taraflı yaptırımların uygulanması gibi durumlara dikkat çeken Lavrov, “Ancak tarihin gidişatı engellenemez. Bugün dünyada yeni ekonomik gelişim merkezleri güçleniyor, silahlı çatımaların özellikle de barışçıl yolla çözümü ihtiyacı artıyor. Dünya ayrışmadan, ülkelerin ‘biz’ ve ‘diğerleri’ olarak bölünmesinden usandı, dünyanın herkesi kapsayan karşılıklı yardımlaşmanın ve işbirliğinin artmasına ihtiyacı var. Diğer bir deyişle, 75 yıl önce, BM kurulduğunda belirlenen amaçlar bugün giderek daha güncel bir hâl alıyor” dedi.

Günümüz koşullarında BM’nin tüzüğüne sadık bir şekilde etkili bir kuruluş olarak kalmasını belirten Lavrov, uluslararası toplumun başlıca önceliklerinden birinin krizlerin hukuk çerçevesinde diplomatik yollarla çözümü olması gerektiğini vurguladı.

Terör ve organize suçlarla mücadelede işbirliğinin artırılmasının da öncelikler arasında olması gerektiğini kaydeden Lavrov, küresel istikrarın korunması için silah kontrol sisteminin zayıflatılmasına yönelik girişimlerin engellenmesi çağrısında bulundu.