Kremlin Sözcüsü: Rusya Navalnıy soruşturmasında hala güçlük çekiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın muhalif Navalnıy ile ilgili soruşturmada hala güçlük çektiğini, olayla ilgili delillerin kaybolduğunu ve Almanya’dan herhangi bir bilgi gelmediğini, bazı kanıtların kasıtlı olarak gizlenmeye çalışılıp çalışılmadığının ve bunun arkasında ne olduğunun anlaşılması gerektiğini belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın muhalif Navalnıy ile ilgili soruşturmada hala güçlük çektiğini, olayla ilgili delillerin kaybolduğunu ve Almanya’dan herhangi bir bilgi gelmediğini, bazı kanıtların kasıtlı olarak gizlenmeye çalışılıp çalışılmadığının ve bunun arkasında ne olduğunun anlaşılması gerektiğini söyledi.

Kolluk kuvvetlerinin titizlikle Rusya yasalarına uyarak hareket ettiğini vurgulayan Peskov, şunları söyledi:

Navalnıy’ın kayıp giysileri hakkında: Kıyafetlerle ilgilenmiyoruz, Kremlin’in profili bu değil

“Bazı sorunlar yaşadıklarını görüyorsunuz, zira maalesef pek çok kanıt kayboldu. Burada şunu anlamak gerekir, bazı kanıtlar kasıtlı olarak mı, yoksa kasıtsız mı gizlemeye çalışıyor ve bunun arkasında ne var. Maalesef, başta Almanya olmak üzere muhataplarımızdan bilgi alma konusunda hala sorunlar yaşıyoruz. Bu nedenle veri elde etme konusunda belli başlı sorunlar var ve bunlar tüm soruşturma faaliyetlerini zorlaştırıyor.”

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın kayıp giysilerinin iade edilmesi konusundaki talebini değerlendiren Peskov, “Hastaya tüm saygımızla, biz giysilerle ilgilenmiyoruz. Bu Kremlin’in profili değil” ifadelerini kullandı.

Navalnıy’a eşlik eden kişilerin çok sayıda kanıtı yanlarında götürdüklerine dair açıklamaların yapıldığına dikkat çeken Peskov, “Bunların dışında daha neleri götürdüklerini bilmiyoruz, ancak önemli bir şeyi aldıklarından eminiz. Denetlemelerle uğraşanların nelere ihtiyaç duydukları ortada. Bu nedenle bu konuda hiçbir şey söyleyemem” diye konuştu.

‘Pompeo’nun Navalnıy hakkındaki açıklamalarını yorumlamayacağız’

Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Navalnıy olayı ile ilgili açıklamalarını yorumlamayacağını, bu zevki Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’ya bıraktığını ifade etti:

“ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklaması hakkında yorum yapma zevkini meslektaşım Maşa’ya (Zaharova) bırakıyorum.”

‘Kremlin İngiltere ‘rejiminin’ iç işlerine ve eylemlerine karışmayacak’

Pompeo’nun Rusya’ya karşı olası yaptırım açıklamasını da yorumlaması istenen Peskov, “ABD’nin yaptırım bağımlılığına (farklı bir tabir kullanmak zor) gelince herkes, tüm dünya ülkeleri bunu biliyor, bu eylemleri hiç kimsenin tasvip edeceğini sanmam.”

Bir İngiliz basın kuruluşunun muhabirinin ‘İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasının bazı kısımlarını terk etmeyi mümkün kılan tasarı üzerindeki oylamasının, Rusya ve Çin ‘rejimlerine’ uluslararası hukuku ihlal etme olasılığı hakkında kötü bir sinyal gönderebilir mi’ sorusu üzerine Peskov, “Biliyor musunuz, biz İngiltere rejiminin iç işlerine ve faaliyetlerine karışma niyetinde değiliz” yanıtını verdi.