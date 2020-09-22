Lavrov: Rusya ve Türkiye'nin üzerinde çalıştığı anlaşma Libya'daki ateşkes rejimini pekiştirebilir

Al Arabiya televizyonuna demeç veren Lavrov, "Ankara'da Rus ve Türk diplomatlar ile savunma bakanlığı temsilcileri arasında birkaç gün önce yapılan istişareler, son birkaç ayda fiilen tesis edilen ateşkes rejiminin pekiştirilmesi ve yasal zemine oturtulması konusunda taraflara yardımcı olma amacı taşıyor. Bunun üstesinden geleceğimizi umuyorum" dedi.

Libya'daki durumun sadece Rusya ve Türkiye'yi rahatsız etmediğini, bunun birçok uluslararası aktör için baş ağrısı olduğunu kaydeden Lavrov, 2011 yılında BM Güvenlik Konseyi kararı çiğnenerek NATO tarafından gerçekleştirilen saldırgan eylemler sonucu yıkılan Libya devletinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini ve Rusya ile Türkiye'nin buna katkı sunmak isteyen ülkeler arasında bulunduğunu vurguladı.

Lavrov, Libya devletinin yeniden tesisine yönelik siyasi sürecin bizzat Libyalı taraflarca yürütülmesi gerektiğini belirterek "Rusya ve Türkiye, askeri faaliyetlerin yeniden başlamaması ve ardından Berlin Konferansı'nın gündemine dönülmesi için sahadaki durumun istikrara kavuşturulması amacıyla sadece arabuluculuk görevini yerine getirebilir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada "Rusya ile heyetlerimiz Suriye'yi görüştüler, bugün ise Libya’yı görüştürler. Genel müdürler seviyesinde oldu. Bu görüşmenin daha öncekilere göre daha verimli geçtiğini söyleyebilirim. Libya'da ateşkes ve sonrasında atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bu sefer biraz daha yakınlaştığını görüyoruz. Rusya ile amacımız Libya’da ateşkes. Ateşkes ve siyasi süreçle ilgili konularda görüşlerimiz biraz daha yakınlaştı" demişti.