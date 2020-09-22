Russia Today, Trump’a ‘iş teklifinde’ bulundu

ABD’de yapılacak olan başkanlık seçimlerine adanan bir video yayınlayan Russia Today (RT), Başkan Donald Trump’ı TV kanalının çalışanıymış gibi gösterdi.

RT personeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın TV kanalındaki çalışmalarının nasıl görüneceğini hayal ederek, ABD’de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerini kazanamaması halinde bunu resmi bir ‘iş teklifi’ olarak kabul etmesini önerdi.

Videoda ‘Başkan’ limuzini ile RT’nin binasına gelip içeriye girerken, meslektaşı ile birlikte haber bültenini sunarken, Kremlin duvarının yakınında yürüyüş yaparken ve Rusya’da mutlu olduğunu itiraf ederken görülüyor.

Bandın sonunda yer alan yazıda, “Sayın Trump, eğer Beyaz Saray ile işler yolunda gitmezse bunu resmi teklif olarak kabul edebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. İkinci başkanlı süresi için aday olan Donald Trump'ın rakibi, Demokrat Parti'den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden.