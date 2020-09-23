Peskov: Navalnıy her vatandaş gibi istediği zaman Rusya’ya dönebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün Almanya’daki klinikten taburcu edildiği bildirilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in her vatandaş gibi istediği zaman Rusya’ya dönebileceğini ve herhangi bir resmi görüşme planı bulunmadığını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, Navalnıy’in Charite Kliniği’nden taburcu edilmesi ile ilgili, “Hasta gerçekten iyileşiyorsa bu harika, tez zamanda iyileşmesini diliyoruz. Moskova’ya dönmesine gelince, her Rusya vatandaşı gibi istediği an dönmekte özgür” dedi.

Peskov ayrıca Navalnıy’in Almanya ve diğer ülkelerle paylaşmakta olduğu bilgileri Rus güvenlik güçleri ile de paylaşmak gibi bir arzusu olmazsa, herhangi bir görüşmenin planlanmadığını ifade etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Kliniği’nde 32 gündür tedavi gören ve zehirlendiği iddia edilen Navalnıy taburcu edilmişti.