Peskov: Le Monde, Putin-Macron görüşmesinin içeriğini elde etmiş olamaz

Gazetecilerin soruları üzerine konuya ilişkin açıklama yapan Peskov, "Berlinli hasta konusu, Putin ve Macron arasındaki görüşmede ele alındı ve biz bunu duyurduk. Bununla birlikte haberde birçok belirsizlik var. Gazete, güvenilir bilgiye sahip olamaz. Elysee Sarayı'nın iki liderin konuşmalarını basına bilinçli olarak 'servis ettiğine' inanamayız. Burada söz konusu olan Fransa. Fransa böyle bir şey yapamaz. Buna inanmak bile istemiyoruz" yanıtını verdi.

Le Monde'un haberinde Putin'in Macron'a Navalnıy vakasıyla ilgili olarak Noviçok maddesinin geliştiricilerinden birinin yaşadığı Letonya'nın dahil olduğu bir senaryo başta olmak üzere çeşitli senaryolar üzerinde durmayı önerdiği iddia edilmişti.

Habere göre Navalnıy'ın daha öncelik hastaymış gibi davrandığını ve mevcut vakada kendisini zehirlenmiş olabileceğini belirten Putin, Noviçok maddesinin sanıldığı kadar karmaşık bir madde olduğuna dikkat çekmişti. Rus lider, Fransa ve Almanya tarafından yapılan analizlere ilişkin verilerin Moskova'yla paylaşılmaması nedeniyle Rusya'da Navalnıy vakasıyla ilgili bir soruşturma başlatılamadığını da vurgulamıştı.

20 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşan ve Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılan yapılan testlerin zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından bugün taburcu olmuştu.