Rus Dışişleri: Batı’nın Rusya’nın Navalnıy vakasında parmağı olduğu söylemleri kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın durumu ile ilgili bilgi çarpıtma kampanyası başlattığını, Rusya’nın olayla alakası olduğu yönündeki söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Batılı ülkelerin Aleksey Navalnıy’ın durumu ile ilgili bilgi çarpıtma kampanyası başlattığını, Rusya’nın olayla alakası olduğu yönündeki söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Navalnıy olayından dolayı Rusya’ya yaptırım uygulama tehditlerini değerlendiren Zaharova, “Bu tür söylemleri kabul edilemez buluyoruz, Rusya'nın olayla alakasına dair hiçbir kanıt, onların söyledikleri gibi hiçbir iz yok ve olamaz” diye konuştu.

“Amerikan diplomasisinin düpedüz spekülasyonlara dayanarak kendi tavrını belirlediğine ilk kez şahit olmadığımızı üzülerek belirtmeliyiz” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD ve Avrupalı müttefikleri, bir kez daha tamamen siyasi nedenlerle, sistemli bir şekilde cepheleşmeyi yapıcı ortaklık işbirliğine tercih ederek, Rusya ile ilişkilerini kasıtlı olarak kötüleştirmeyi seçiyorlar.”

‘Moskova’nın Navalnıy olayında Berlin’in sözüne inanması için hiçbir neden yok’

Zaharova, Rusya’nın Navalnıy olayında Berlin’in sözlü açıklamalarına inanmaya ne bir nedeni, ne de o yönde bir niyeti olduğunu söyledi.

Rus Dışişleri Sözcüsü, “Açıkçası Berlin, (Navalnıy olayı ile ilgili) tüm bu bilgileri paylaşmak için hiç de acele etmiyor ve aynı zamanda Rus tarafının derhal eyleme geçmesi gerektiğini açıklıyor. Moskova'nın Berlin'i sözüne inanmaya ne bir nedeni, ne de niyeti var” ifadelerini kullandı.

‘Navalnıy olayı ile ilgili ön soruşturma Berlin’den bilgi gelmeden tamamlanamaz’

Zaharova, muhalif Aleksey Navalnıy’ın hastaneye kaldırılması olayı ile ilgili Rusya'da yapılan ön soruşturmanın, Alman tarafından veri olmadan tamamlanamadığını vurguladı:

“Şimdiye kadar Berlin, ne Navalnıy’den alınan biyolojik örnekleri, ne Alman askeri doktorlarının Noviçok sınıfından zehir izlerine rastlandığı iddia ettikleri analiz sonuçlarını, ne de Rus vatandaşına uygulanan tedavinin niteliği hakkında bilgi verdi. Alman tarafı, kendisinin Rusya İçişleri Bakanlığı soruşturma memuru ile görüşmesinin organize edilmesine yardım etmedi. Tüm bunlar olmadan, Rusya’da yapılan ön soruşturma işlemleri tamamlanamıyor.”

‘Ne SSCB’de, ne de Rusya’da Noviçok adı altında asla herhangi bir çalışma yapılmadı’

Ne SSCB’de ne de Rusya’da Noviçok adı altında herhangi bir kimyasal maddenin geliştirilmediğinin altını çizen Zaharova, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Daha önce de birçok kez açıkladık, ne Sovyetler Birliği’nde, ne de Rusya’da, Batılı ülkelerin aksine ‘Noviçok’ kod adı altında araştırma, tasarım ve geliştirme çalışmaları asla yapılmadı.”