Rusya’dan Karadeniz’de ABD’ye ait bombardıman uçaklarına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz hava sahasında ülke sınırlarına doğru yaklaşan ABD’ye ait iki bombardıman uçağına Su-27 jetleriyle önleme yapıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nin açıklamasına göre Karadeniz hava sahasında ülke sınırlarına doğru yaklaştığı saptanan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki stratejik bombardıman uçağına Su-27 jetleriyle önleme yapıldı.

Rus hava sahası kontrol araçlarının, Karadeniz’in tarafsız karasuları üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan hava hedefleri tespit ettiği belirtilen açıklamada, hedeflerin belirlenmesi amacıyla Güney Askeri Bölge hava savunma güçlerine ait iki Su-27 avcı uçağının havalandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Rus uçaklarının mürettebatları, hava hedefini ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52H stratejik bombardıman uçakları olarak belirledi ve onlara Karadeniz hava sahasında refakat etti” ifadelerine yer verildi.