Rus vekil Slutskiy: Bulgaristan, Rusya'ya karşı casus skandallarını kışkırtan ülkelere katıldı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Bulgaristan'ın casusluk yaptığından şüphe edilen 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına ilişkin yorumda bulundu.

Slutskiy, yaptığı açıklamada "Bulgaristan, 2 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini duyurarak durduk yere Rusya'ya karşı casus skandallarını kışkırtan ülkeler listesine katıldı. Bununla birlikte Bulgaristan Başsavcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili açıklamaları kopya alınarak yazılmış gibi görünüyor. Tüm bunların, Rusya’yı Avrupa kıtasında daha fazla şeytanlaştırma stratejisinin bir parçası olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sofya'nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına simetrik karşılık verileceğini kaydeden Slutskiy, "Bu şekilde Rusya-Bulgaristan ilişkilerine büyük zarar verildiğine üzülmek kalıyor" diye konuştu.