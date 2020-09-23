Rusya: Ülkeye girişi yasak AB temsilcilerinin ‘kara listesini’ genişletiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Avrupa Birliği'nin eylemlerine yanıt olarak Rusya’ya girişi yasak olan AB üyesi ülke ve kurum temsilcilerinin listesini genişletme kararı alındı” ifadesine yer verildi.

Rusya’nın listesindeki kişi sayısının, AB’nin mevcut listesi ile aynı seviyeye getirildiğini kaydeden Zaharova, “İlgili kısıtlama, 15 Ağustos 1996 tarihli Rusya’ya giriş çıkış prosedürüne ilişkin federal yasaya uygun olarak getirildi” dedi.

AB’nin son zamanlarda Rusya ve Rus vatandaşlarına karşı bir dizi 'dostça olmayan' adımlar attığını belirtilen açıklamada, “AB, daha önce yaptığı gibi mevcut uluslararası kuralları es geçerek hareket edip yaptırım araçlarını genişletmeye ve bunu uydurma, bazen tamamen saçma bahanelerle kullanmaya devam ediyor” diye kaydedildi.

Bu yaklaşımın zararlı olduğu konusunda AB’yi defalarca uyardıklarını hatırlatan Zaharova, “Ancak AB, delillere dayanan somut ve profesyonel diyalog teklifimizi görmezden geliyor ve seçimini yaptırım rejiminden yana yapmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Zaharova, “Avrupa Birliği’nin çatışmacı politikasına devam etmesi durumunda ilgili tedbirleri alma hakkını saklı tutuyoruz” diye ekledi.