Rusya Savunma Bakanlığı’ndan ‘İdlib’de kimyasal provokasyon hazırlığı’ uyarısı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, bugünkü basın brifinginde, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki militanların kimyasal saldırı provokasyonu için hazırlıklar yaptığını söyledi.

Militanların, Suriye yönetimini sivillere karşı kimyasal silah uygulamakla suçlamak için mizansen çekimler için hazırlık yaptığını kaydeden Grinkeviç, “Elimizdeki bilgiye göre, teröristler İdlib bölgesindeki Kansafra yerleşim yerine zehirli maddeler ulaştırdı” ifadesini kullandı.