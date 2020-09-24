Rus Dışişleri: Kuzey Akım-2'ye karşı koalisyon kurma çağrısını kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, "Almanya ve diğer ülkelerin şirketleri tarafından milyarlarca dolar yatırımın yapıldığı boru hattına karşı bir tür koalisyon kurma çağrısını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "ABD Dışişleri Bakanı tarafından yapılan bu tür açıklamalar sadece rekabetçi olmayan yöntemlerle Batı Avrupa doğalgaz pazarını ele geçirmeye çalışan Washington’un gerçek niyetini ortaya koyuyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen pazartesi günü yaptığı açıklamayla Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımına engel olmak için koalisyon kurma çağrısında bulunmuştu.