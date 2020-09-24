Rusya'dan Almanya'nın OPCW Temsilciliği'ne Navalnıy notası

Rusya, Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili duruma açıklık getirilmesi talebiyle Almanya'nın OPCW Temsilciliği'ne nota gönderdi.

Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili duruma açıklık getirilmesi talebiyle Alman mevkidaşlarına nota gönderdiklerini duyurdu.

Şulgin, yaptığı açıklamada "Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne uygun olarak, tarafımıza kapsamlı bir bilginin sağlanması talebiyle Almanya’nın OPCW Daimi Temsilciliği’ne nota gönderdik" ifadelerini kulllandı.

Almanya'nın elinde olan Navalnıy'a ait tahlil, biyomalzeme ve diğer klinik örnek sonuçlarını talep ettiklerini belirten Şulgin, aynı zamanda OPCW Genel Direktörü Fernando Arias'a, 'sözleşme mekanizmasını devreye soktukları ve Almanya Daimi Temsilciliği'ne ilgili notanın gönderildiği' konusunda bilgi verdiklerini söyledi.