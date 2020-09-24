Rusya: Bulgaristan'ın Rus diplomatları sınır dışı etme kararından üzüntü duyuyoruz

Bulgaristan hükümetinin casusluk yaptığından şüphe edilen 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararıyla ilgili açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, "Sofya yönetiminin uydurulmuş suçlamalara dayanarak Rusya Ticari Temsilciliği çalışanlarını istenmeyen kişi ilan etme kararından üzüntü duyuyoruz. Bunu, yapıcı Rusya-Bulgaristan işibrliğine zarar vermeye yönelik kasıtlı bir girişim olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Sofya'ya verilecek yanıtın daha sonra açıklanacağını ekledi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, haklarında casusluk şüphesi bulunan 2 Rus diplomatın sınır dışı etme kararı almıştı. Bakanlık, bu konuda Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'ne bilgi verdiklerini ve diplomatların 72 saat içinde ülkeden ayrılmaları gerektiğini ifade etmişti.

Bulgaristan Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamada diplomatik statüye sahip 2 Rusya vatandaşının 2016 yılından beri Bulgaristan ordusunun modernizasyonuna ilişkin bilgi topladığını, hizmete özel bilgi ve devlet sırrı niteliğindeki bu bilgilerin Moskova'daki Rus askeri istihbaratına iletildiğini iddia etmişti.