Putin, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yazar Sergey Komkov tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Kremlin’den bu yönde bir karar alınırsa harika olacağını, ancak alınmazsa da bir sorun olmadığı belirtildi.

Rus yazar ve akademisyen Sergey Komkov, Putin’in 2021 Nobel Barış Ödülü’ne adaylığı için 10 Eylül’de başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Komkov, 9 Eylül’de gönderdiği başvurunun, Oslo’daki Nobel Komitesi’ne 10 Eylül’de ulaştığını ifade etti.

Kremlin: Bir karar alınırsa harika, alınmazsa da sorun yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi, bu ödüle tamamen farklı insanlar aday gösteriliyor. Bu da bu teklifleri yönlendiren kişilerin inisiyatifi. Bu durumda adı geçen yazarın inisiyatifi söz konusu. Adayların değerlendirilmesi için özel bir prosedür var. Bu yönde bir karar alınırsa, bu harika olur. Alınmazsa da sorun yok. Bu konuda başka bir şey söylemek zor” ifadelerini kullandı.

Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump’ın ödüle aday gösterildiği bildirilmişti.