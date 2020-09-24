Lavrov: Tek taraflı yaptırımlar BM’nin saygınlığına zarar veriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, tek taraflı yaptırımların gayri meşru olduğunu ve Birleşmiş Milletler’in (BM) saygınlığına zarar verdiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nin “Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması: Kovid-19 sonrasında küresel yönetişim” konulu toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bazı ülkelerde, iç sorunlardan sorumlu kişileri yurtdışına arama cazibesi arttı. Mevcut durumu, istenmeyen hükümet veya jeopolitik rakipler ile hesaplaşmaya yönelik dar görüşlü, anlık çıkarları teşvik etmek amacıyla kullanma girişimleri ortada. Her şeye rağmen, BM Güvenlik Konseyi’nin saygınlığına ve ayrıcalıklarına zarar veren gayri meşru tek taraflı yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, tüm ülkelerin kamusal yaşamın her alanındaki karşılıklı bağımlılığını sergilediğini dile getiren Lavrov, salgın bağlamında özellikle savunmasız kesimleri vuran ve bu kesimlerin gıda ve tıbbi hizmete erişimini engelleyen kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine defalarca dikkat çektiklerini hatırlattı.

‘Salgını yenmek için siyasi iradeye ihtiyaç var’

Kovid-19 salgının, dünyayı kapanarak tüm kötülüklerden diğerlerini suçlama ya da birlikte krizden çıkma ve tüm ülkelerin ve halkların müreffeh geleceği için birleşme seçimiyle karşı karşıya bıraktığını dile getiren Lavrov, “Yanıtın açık olmasına rağmen ikinci yol maksimum siyasi irade ve stratejik düşünce gerektiriyor” diye konuştu.

Lavrov, “Öncelikle, BM Anlaşmasına uygun olarak uluslararası barış ve güvenliğinin sağlanmasından özel sorumluluk taşıyan Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında dürüst ve açık bir diyalogla başlamak lazım” ifadesini kullandı.

Genel olarak BM ve özellikle Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) yönelik eleştirilerin adil olmadığını kaydeden Lavrov, “Ülkelerin büyük çoğunluğunun değerlendirmelerine göre, DSÖ krizin tüm aşamalarında profesyonelce hareket etti, zamanında ve tüm üye ülkelerle yakın temas halinde etkili önleyici adımlar attı” dedi.