Rus Biocad firması, Sputnik V aşısının toz halini üretecek

Rus biyoteknoloji şirketi Biocad, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını üreteceklerini ve söz konusu aşının toz halinin üretimine başlayacaklarını duyurdu.

Biocad'dan yapılan açıklamada "23 Eylül'de şirketimiz, Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü ile Sputnik V'nin endüstriyel üretimi öngören bir anlaşma imzaladı. Biocad, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin endüstriyel partneri olacak ve Sputnik V aşısının seri üretimini gerçekleştirecek" ifadeleri kullanıldı.

Sıvı aşının yanı sıra Sputnik V'nin toz ve liyofilize halini üreteceklerini belirten Biocad, bunun toz aşının nakliyesinde özel koşullara gerek olmaması açısından önemli olduğunun altını çizdi.

İmza töreninde konuşan Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, "Merkez, ülkeye önemli miktarda aşı sağlamak için yeterli liyofiliz kurutma kapasitesine sahip olmadığından toz aşı üretimi geçici olarak donduruldu. Büyük liyofilizasyon kapasitesine sahip Biocad'in bize katılmasıyla birlikte gerekli miktarlarda toz aşının üretileceğini umuyoruz" dedi..