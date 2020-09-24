Rusya: Batı’nın Rus tıp alanına yönelik eleştirileri benzersiz ölçeklere ulaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya, “Salgın sonrası: günümüz dünyada enformasyon savaşları” konulu toplantıda, Rusya’nın daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili dezenformasyon yaymakla suçlandığını hatırlatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bunun yanı sıra, koronavirüs aşısının geliştirilmesi dahil tıp alanımızın elde ettiği başarıların sert bir şekilde olumsuz haberleştirilmesine şahit olduk. Tüm bunlar şimdi tamamen benzersiz ölçeklere ulaşmış durumda. Bilimsel sohbetler, temeli olan ve gerçeklere dayanan sağlıklı tartışmalar yerine 20. yüzyılın bilmem hangi yıllara özgü karalama kampanyalarını görüyoruz”.

Zaharova, “Salgın koşullarında, ifade özgürlüğünün kamu güvenliği ve insanların sağlığı pahasına değil dengeli bir şekilde sağlanması çağrılarının Batı ülkeleri tarafından göz ardı edildi” ifadesini kullandı