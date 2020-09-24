Lavrov: ABD’nin İran’a yaptırımları geri getirme çabaları sonuçsuz kalacak

‘Kuzey Akım-2’nin tamamlanması Almanya için onur meselesi’

Rusya Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “ABD, tüm uluslararası toplumun iradesine rağmen BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırımlarının Washington’un keyfine göre geri getirilebileceğini düşünerek hareket ediyor. Bu yasadışı araçlarla yapılan çabalar sonuçsuz kalacak” diye konuştu.

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırım getirme girişimlerine de değinen Lavrov, “Bu konuda artık sakin olmamızın zamanı geldiğini düşünüyorum. ABD’nin her gün başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği’ni nasıl alenen aşağılamaya çalıştığını görüyoruz. ABD’nin nasıl Almanya’dan mutluluğunun farkına varmasını ve kendi enerji güvenliğini güçlendirmesini talep ettiğini görüyoruz. Enerji güvenliği altında da Kuzey Akım-2’den vazgeçişi ve çok daha pahalı Amerikan sıvılaştırılmış doğalgaza geçişi kastediyorlar. Şahsi görüşüme göre, bu görüşüm resmi değil, bu konunun artık Almanya’nın onur meselesi olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.