Lavrov: Almanya, Navalnıy vakasında ciddiyetsiz bir tutum sergiliyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Almanya'nın Navalnıy vakasındaki tutumunu eleştirdi.

Rusya vatandaşı Aleksey Navalnıy'a konsolosluk erişimi sağlanması için bir buçuk hafta önce Alman hükümetinden resmen talepte bulunduklarını anlatan Lavrov, "Bu başvuruya yanıt alamadık. Umarız partnerlerimiz, bizimle uluslararası sözleşmelere dayanan yasal soruları yanıtlama zahmetine bile girmeyen, tepeden bakan ve kibirli bir şekilde sadece günah çıkarmamızı isteyen bir varlık edasıyla konuşmanın faydasız olduğunu anlar" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Berlin'in Rusya'nın söz konusu taleplerine yanıt olarak saçma şeyler söylediğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, Alman yetkililer Navalny'ın başına gelen her şeyin Rusya topraklarında gerçekleştiği tezi gibi oldukça saçma şeyler söylüyorlar. Bu nedenle bize hiçbir şekilde yardımcı olmayacaklarını, durumu kendimizin çözmesi gerektiğini belirtiyorlar ancak bizden suçlu olduğumuzu kabul etmemizi talep ediyorlar. Bu, Almanya gibi böylesine büyük ve saygın bir ülke de dahil her ülke için ciddiyetsiz bir tutum."