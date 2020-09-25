Noviçok’un geliştiricilerinden Rink: Navalnıy, gerçekten bu maddeyle zehirlenseydi, 10 dakika sonra ölmüş olurdu

Almanya'nın Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ı zehirlemek için kullanıldığını öne sürdüğü Noviçok maddesinin geliştiricilerinden Rus bilim insanı Leonid Rink, madde gerçekten kullanılsaydı muhalif ismin 10 dakika sonra ölmüş olacağını ifade etti.

Sputnik’e konuşan Rink, Noviçok maddesinden zehirlenme durumunda ilk semptomların ve ölümün ne zaman gerçekleştiği sorusunu yanıtladı.

Rink, ilk semptomların kendini göstermesinin birkaç dakika, ölümün gerçekleşmesinin ise 10 dakika kadar sürdüğünü ifade etti.

Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendisini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Kliniği’nde 32 gün tedavi gören ve zehirlendiği iddia edilen Navalnıy önceki günlerde taburcu edilmişti.