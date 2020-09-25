Rusya Sağlık Bakanı: 3 bin 500'den fazla gönüllüye Sputnik V aşısı vuruldu 

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Muraşko, dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin 3. faz testleri ve geliştirme çalışmaları devam eden diğer aşılar hakkında bilgi verdi.

Muraşko, "Tescil sonrası klinik araştırmalar bugün de devam ediyor. Şimdiye dek 3 bin 500'den fazla kişiye aşı yapıldı. Her şey normal seyrinde ilerliyor" dedi.

Rusya Sağlık Bakanı, Çumakov Enstitüsü ve Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen aşılar için klinik araştırmalar yapıldığını anlattı.

Muraşko, söz konusu aşıların tüm testleri geçtikten sonra Rusya vatandaşlarının aşı seçme imkanına sahip olacağının altını çizdi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Türkiye'nin Sputnik V aşısına ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldığı açıklamıştı.