Peskov: Navalnıy vakasında kimyasal silah kullanıldığına dair bulgu yok

Gazetecilerin Navalnıy vakasında kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığına ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Herhangi bir silahın kullanıldığını şimdilik doğrulayamayız. Şüphesiz bu durum, başlı başına bir endişe gerekçesi ve bundan dolayı olayı aydınlatmak için gereken çabayı gösteriyoruz" dedi.

Kimyasal silah konusunda endişelenmek için ortada bulgu olması gerektiğinin altını çizen Peskov, "Şu anda uzmanlarımız böyle bir imkana sahip değil, bu bağlamda yapılan hiçbir araştırma bu durumu doğrulamıyor" ifadelerini kullandı.

Berlin, Paris ve Stockholm'deki yetkililerin ise bu konuyla ilgili bulgular olduğunu iddia ettiğine dikkat çeken Peskov, ilerleme kaydetmeleri için söz konusu başkentlerdeki yetkililerden sahip oldukları bilgileri almaları gerektiğinin altını çizdi.

20 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşan ve Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılan yapılan testlerin zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından önceki gün taburcu olmuştu.