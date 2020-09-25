Peskov: Avrupa, Lukaşenko'yu tanımayarak Belarus'un içişlerine dolaylı müdahalede bulunuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun devlet başkanlığını tanımayan bir dizi Avrupa ülkesinin Belarus içişlerine dolaylı olarak müdahale ettiğini vurguladı.

Basın toplantısında bazı Avrupa ülkelerinin Lukaşenko'yu tanımamasına Kremlin'in nasıl baktığı sorusuna yanıt veren Peskov, "Diyaloğun pekişmesine kesinlikle katkı sunmayacak olan bu kararlar, fiiliyatta Belarus'un içişlerine dolaylı müdahaledir. Bu tür kararlar, söz konusu ülkelerin Belarus'la diyaloğu durduracak ve zorlaştıracak" dedi.

Rusya'nın bu kararların uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşündüğü görüşünde olduğunu kaydeden Peskov, Avrupalı ülkelerin bu tutumunun Rusya-Belarus ilişkilerinin gelişim perspektifini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurguladı.

Belarus'ta 26 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan ve hala daha tartışılmaya devam eden 9 Ağustos seçimlerinden galip ayrılan Lukaşenko çarşamba günü yemin edip resmen göreve başlamıştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimin ardından göreve başlayan Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını, seçimin sonucunu tanımadığını bildirmişti. Bazı Avrupa ülkeleri de Lukaşenko'nun devlet başkanlığı görevini tanımadıklarını açıklamıştı.