Akkuyu Nükleer Santrali’nin 1 No’lu ünitesine ait reaktör kabı Türkiye’ye gönderildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı süren 1 no’lu güç ünitesi için reaktör kabının üretiminin tamamlandığı ve Türkiye’ye gönderildiği belirtildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un çatısı altında faaliyet gösteren AEM-Technology şirketinin CEO’su İgor Kotov, Rostov Bölgesinin Volgodonsk kentindeki Attommaş fabrikasında Akkuyu’nun 1 no’lu güç ünitesinde kullanılacak reaktör kabının üretiminin tamamlandığını belirterek, “Sevkiyat sürecini tamamlamak üzereyiz ve 2 no’lu güç ünitesi için ekipman üretimine geçiyoruz. Atommaş fabrikasının bu yılki zor koşullara rağmen üretimi optimize ederek yüksek hız temposunu korumayı, gerekli tüm kalite ve güvenlik parametrelerini sağlamayı başardığını ve anlaşma yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirdiğini kaydetmek gerekir” ifadesini kullandı.

Kotov, toplamda fabrikada bu yıl içinde 3 reaktör kabı ile 17 buhar jeneratörünün üretileceğini kaydetti.

AEM-Technology şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atommaş fabrikasında üretilen reaktör 12 metre uzunluk ve 330 ton ağırlığa sahip.

Daha önce Rosatom bünyesindeki Atomenergomaş makine yapım şirketinin CEO’su Andrey Nikipelov, Akkuyu’nun 1 no’lu güç ünitesi için üretilen ve buhar jeneratörlerinden oluşan ana ekipman setinin Türkiye’ye gönderildiğini açıklamıştı.

Akkuyu Nükleer Santrali’nin 1 No’lu ünitesine ait reaktör kabı Türkiye’ye gönderildihttps://t.co/y5XuAsctQL pic.twitter.com/IZu7VqXtnI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 26, 2020

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