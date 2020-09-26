Rusya Savunma Bakanlığı: Baltık Denizi’nde ABD bombardıman uçaklarına önleme yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi’nde Rusya sınırlarına yaklaşan iki ABD bombardıman uçağına Su-27 savaş uçağıyla önleme yapıldığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, “25 Eylül 2020’de, Rus hava sahası kontrol araçları Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerinde, Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki B-52H stratejik bombardıman uçağı tespit etti” ifadesine yer verildi.

ABD uçaklarının Rusya hava sahasını ihlal etmesine izin vermemek amacıyla Rus Baltık Filosu’na ait Su-27 savaş uçağının havalandırıldığı kaydedilen açıklamada, “Rus savaş uçağı Rusya sınırı boyunca devriye uçuşunu gerçekleştirdi ve ABD uçakları sınırdan uzaklaştıktan sonra üslendiği havaalanına döndü” dendi.

Su-27'nin tüm uçuşunun tamamen uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştiği belirtilirken Rusya sınırının ihlalinin önlendiği kaydedildi.