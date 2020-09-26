Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 523 arttı

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 523 yeni koronavirüs vakası saptandı, 169 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 6 bin 4 kişi ise hatalığı yenerek taburcu oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 7 bin 523 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 143 bin 571 oldu.

Moskova (1.792), St. Petersburg (232) ve Moskova Bölgesi (204) en fazla vaka görülen yerler olurken, hastaların yüzde 27.1’inde hastalığın semptomlarını taşımadığı belirlendi.

Son 24 saatte 169 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 20 bin 225’e ulaştı.

Hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı ise son 24 saate 6 bin 4 artarak 940 bin 150 oldu.