Rus uzman: Noviçok suda ilk 24 saat içinde yok olur

Sputnik’e konuşan Rink, Navalnıy’a ait su şişesinin üzerinde Noviçok izlerine rastlandığı yönündeki iddialar üzerine, bu maddenin suya karıştırıldıktan sonra niteliklerini hızla yitirdiğini ve ilk 24 saat içinde yok olduğunu söyledi.

Rink, iğneleyici bir tavırla, “Bu ürün suda ilk 24 saat içinde yok olurdu, çünkü hidrolizi, (birkaç saniyede yok olan) sarin maddesine göre daha yavaş olsa da yine de dakikalar, belki de birkaç saat içinde yok olurdu. Ürün suda yok olurdu, zira bu tür asit floritleri ve anhidritleri (susuz anlamına gelir) suya katmak, hiç kimsenin aklına gelmez, yani bu sayın meslektaşların büyük bir teorik başarısı” diye konuştu.

‘Navalnıy’ın Noviçok koması birkaç ay sürebilirdi’

Navalnıy'ın semptomlarının ve genel durumunun Noviçok zehirlenmesi tanısına uymadığına bir kez daha dikkat çeken uzman, şunları söyledi:

“Yaşamımız boyunca nadiren karşılaştığımız olaylar, bu maddenin izlerinden dahi etkilenen insanların birkaç ay komada kaldığını, ardından zorlukla komadan çıktıklarını ve bir süre daha yaşadıklarını, sonra yine de öldüklerini gösterdi.”

Rink ayrıca Noviçok zehirlenmesi durumunda Navalnıy’e büyük miktarda kan nakli yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.