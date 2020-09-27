Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mnatsayankan'la Dağlık Karabağ'daki çatışmaları konuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Mnatsakanyan'la Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la yeniden alevlenen çatışmaları konuşan Lavrov, cephe hattında devam eden geniş kapsamlı askeri faaliyetlerden ve ulaşan ölü ve yaralı bilgilerinden ciddi şekilde endişe duyduğunu belirtti.

Bölgede derhal ateşkes sağlanması gerektiğini söyleyen Lavrov, Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'ndaki diğer eş başkanlarla durumu istikrara kavuşturacak arabuluculuk çabaları sarf etmeye devam edeceğinin altını çizdi.