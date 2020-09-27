Kremlin: Ermenistan lideri Paşinyan, Putin’e telefon etti

Kremlin basın dairesinin yayınladığı açıklamaya göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e telefon etti, liderler Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinde hızla tırmanan gerilimi ele aldı.

‘Putin çatışmaların yeniden başlamasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi’

Rusya lideri Vladimir Putin’in Dağlık Karabağ’da geniş çaplı çatışmaların yeniden başlamasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Rus tarafı, geniş çaplı silahlı çatışmaların yeniden başlamasıyla ilgili duyduğu ciddi endişeleri dile getirdi.”

'Karabağ’da gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için her türlü çabayı göstermek önemli’

Açıklamada ayrıca tarafların Dağlık Karabağ’da gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için her türlü çabayı göstermenin önemine vurgu yaptıkları vurgulandı:

“Gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemine vurgu yapıldığı ve en önemlisi, çatışmaların durdurulması gerektiği kaydedildi.”

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