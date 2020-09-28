Rusya, dış aktörleri Karabağ açıklamalarında ölçülü olmaya çağırdı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Karabağ’da yaşanan çatışmaların bir an önce sonlanması adına hem iç güçleri hem de dış aktörleri, açıklamalarında özenli ve ölçülü olmaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Karabağ’da yeniden alevlenen gerilime ilişkin, “Hem iç hem de dış aktörleri, yaptıkları açıklamalar ile kullandıkları dil de dahil olmak üzere azami derecede ölçülü olmaya çağırıyoruz” dedi.

Rudenko, “Bir an önce ateşkes sağlanması ve müzakere masasına geri dönülmesi adına şu anda azami derecede dikkatli ve özenli olmak çok önemli” diye ekledi.

Karabağ bölgesinde Azerbaycan ve Ermeni güçler arasında cumartesi günü yeniden çatışmalar başladı. Taraflar birbirlerini karşılıklı olarak ağır silahlar kullanmakla suçluyor. Hem Ermenistan hem Azerbaycan ilk ateş açanın karşı taraf olduğunu söylüyor.

Çatışmalar nedeniyle tarafların ikisi de olağanüstü hal ve seferberlik ilan etmiş durumda.

Sovyetler’in dağılmasından beri tarafların hak iddia ettiği Karabağ bölgesi, hukuken Azerbaycan’a ait, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde.