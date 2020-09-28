Medvedev'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı: Sakinleşin, aksi halde felaket kaçınılmaz olur

Rus sosyal paylaşım sitesi Vkontakte hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Medvedev, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın taraflarına itidalli olma, gerginliği tırmandırmama ve savaş söylemlerinden kaçınma çağrısı yaparak, aksi halde felaketin kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.

Medvedev, "İki ülkenin liderleri arasındaki müzakereler sırasında Rusya Federasyonu adına arabuluculuk yaptığım zamanlar dahil olmak üzere, bizzat birçok kez ikna oldum. Şimdi tüm tarafların sakinleşmesi gerekiyor. Her şeyden önce tutkuları kamçılamayı bırakmaları, savaş söylemlerini kenara bırakmaları ve ortak eylemlerle sıcak çatışmayı durdurmaları gerekiyor. Aksi halde bölge için felaket sonuçları kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı.

'Dağlık Karabağ krizinin aşılması için tüm imkanlar kullanılmalı'

Medvedev, Dağlık Karabağ krizinin aşılması için hem Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu, hem de Rusya ile ikili format olmak üzere tüm imkanların kullanılması gerektiğine dikkat çekti:

"Krizin üstesinden gelmek için çözüm arayışında tüm imkanlar kullanılmalı. Hem AGİT Minsk Grubu çerçevesindeki eş başkanlık mekanizması, hem de Ermenistan ve Azerbaycan'ın komşularımız ve yakın ortaklarımız olduklarını dikkate alarak ikili format kullanılmalı.”

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.