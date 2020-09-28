Rusya Barış Vakfı, RIA Novosti yaptırımlarını AGİT’e götürdü

Twitter’in, Sputnik’le birlikte Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren RIA Novosti’nin hesabını arama sonuçlarından kaldırmasını değerlendiren Sutormina, “Partnerlerimizin çifte standartlara ve ifade özgürlüğüne olan gerçek yaklaşımının yeni bir delili. Farklı bir fotoğraf, özellikle de tarafsız fotoğraf gösteren her bir kitle iletişim aracı baskıya maruz kalıyor. Kitle iletişim araçlarını koruyan yabancı kuruluşların tepkisini bilmek isteriz. Amerikalı meslektaşlarının bu eylemlerini nasıl değerlendiriyorlar? Yine susup bir kez daha bunun ülkenin iç meselesi olduğunu söyleyecekler, oysa ifade ve görüş özgürlüğü İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından korunuyor” ifadesini kullandı.

Twitter’in daha önce de Russia Today (RT) ve Sputnik’in hesaplarına karşı aynı adımı attığını hatırlatan Sutormina, “RIA Novosti ve RT, sadece ABD değil tüm dünyada popüler. Bu, bazı elitleri kızdırıyor ve orada kendini tekel hissetmeye alışık bazı kitle iletişim araçları böylelikle daha güçlü rakiplerini devre dışı bırakmaya çalışıyor” dedi.

Sutormina, “Rusya Barış Vakfı adına AGİT’e, bu konuyu değerlendirme talebiyle başvuruda bulunacağız. Ayrıca ülkelere ifade özgürlüğü puanını veren uluslararası ajansları bu korkunç olay hakkında bilgilendireceğiz” diye ekledi.