Rus Dışişleri: Twitter'in RIA Novosti'ye yönelik eylemleri siyasi kampanyanın bir parçası

Sosyal medya platformu Twitter'in, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye yönelik eylemlerini sansür ve siyasi kampanyanın bir parçası olarak gördüklerini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, ilgili uluslararası kuruluşların bu önyargılı adımları değerlendirmesini beklediklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter'in Sputnik'le birlikte Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren RIA Novosti'nin hesabını arama sonuçlarından kaldırmasını değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Twitter sosyal ağı idaresinin, RIA Novosti ajansının arama sonuçlarındaki pozisyonunu zorunlu olarak aşağı çekmesini, ifade özgürlüğü ve bilgiye eşit erişim gibi temel demokratik ilkelerini ihlal eden Rus medyasına yönelik yeni bir sansür ve ayrımcılık eylemi olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri yer aldı.

'Amerikan IT şirketinin önyargılı eylemlerinin' daha önce başlatılan Rus medyasına ait hesapları 'devletle bağlantılı' ifadesiyle işaretleme politikasının devamı olduğu kaydedilen açıklamada, "Fakat hükümetler tarafından finanse edilen Batı medya kaynaklarına yönelik bu tür tedbirler uygulanmıyor. Sanki Washington’un önerisiyle Rus medyasını uluslararası bilgi alanından çıkarma yönünde kasıtlı politika uygulanıyor. Twitter idaresini, takipçilerin bilgiye özgür erişim hakkını kısıtlayan politikayı gözden geçirmeye ve ABD ana akım medyanın alternatif medya kaynaklarına karşı haksız rekabeti gibi anti demokratik araçların kullanımından vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada "İlgili uluslararası yapıların ve insan hakları kuruluşlarının, Amerikan IT şirketinin kısıtlayıcı eylemlerine uygun tepki vermesini ve tarafsız bir değerlendirmede bulunmasını bekliyoruz" çağrısı yer buldu.