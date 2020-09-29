Rus Su-27 jetinden Baltık Denizi’nde 2 NATO uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, Baltık Denizi hava sahasında ülke sınırlarına yaklaşan ABD ve Almanya donanmalarına ait iki uçağa Su-27 jetiyle önleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “28 Eylül tarihinde Rusya hava sahası kontrol araçları Baltık Denizi’nin tarafsız suları üzerinde, Rusya sınırına yaklaşmakta olan 2 hava hedefi tespit etti” denildi.

Hedeflerin tanımlanması ve Rusya sınırını ihlal etmelerinin önlenmesi amacıyla Baltık Filosu hava savunma kuvvetlerine ait Su-27 avcı uçağının havalandığı belirtilen açıklamada, “Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı ve ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-3C Orion devriye uçağı olarak belirledi ve Baltık Denizi üzerinde onlara refakat etti” ifadelerine yer verildi.

Uçakların rotalarını değiştirmelerinin ardından Rus jetinin kendi üssüne döndüğü ifade edilen açıklamada, Su-27 jetinin tüm uçuşu boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uyduğu ve yabancı uçakların Rusya sınırını ihlal etmesine izin verilmediği vurgulandı.