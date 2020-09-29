Rusya, Nepal’e 25 milyon doz Sputnik V aşısı gönderecek

RDIF’in açıklamasında, Nepal’in en büyük ilaç şirketlerinden Trinity Pharmaceuticals ile 25 milyon doz koronavirüs aşısının sevkiyatına yönelik anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşma sayesinde, Nepal’deki sağlık kuruluşları güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış olan koronavirüs aşısını alacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sevkiyatın ülkenin nüfusunun yüzde 90’ı için yeterli olduğu bilgisine de yer verildi.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev’in açıklamasına göre, yıllardır yapılan araştırmalarla sağlık için olumsuz bir sonuç yaratmadığı teyit edilen insan adenovirüsü temelli aşıya yönelik Asya’dan bir dizi ülkeden yoğun ilgi mevcut. Bu doğrultuda RDIF, bölgedeki diğer ülkelere de aşı sevkiyatına hazır.