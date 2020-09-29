Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 2 gündür 8 binin üstünde

Rusya'da son 24 saatte 8232 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 167 bin 805'e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 2 gündür 8 binin üstünde seyrediyor. Dün kaydedilen günlük vaka sayısı 8135'ken, son 24 saatte 83 bölgede 8232 yeni vaka daha tespit edildi.

Ülke genelinde salgın boyunca kaydedilen vaka sayısı da 1 milyon 167 bin 805’e çıktı.

Gün içinde başkent Moskova'da 2300, St. Petersburg'da 251, Moskova bölgesinde 209 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 160 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle salgın boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 545’e çıkmış oldu.

Gün içinde 6479 kişinin daha iyileşmesiyle, şimdiye kadar koronavirüsü yenenlerin sayısı 952 bin 399’a ulaştı.