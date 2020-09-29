Gorbaçov’dan yeni seçilecek ABD başkanına tavsiye: Vakit kaybetmeden Putin’le görüş

Eski Sovyetler lideri, Times dergisine açıklamasında, nükleer silah yarışının kontrolden çıkabileceği endişesini dile getirdi.

Gorbaçov, “Durum çok endişe verici. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, mevcut dondurulmuş halden çıkmamız için diyaloğu yeniden başlatmamız gerekiyor. Her iki ülkenin liderleri tarafından güçlü ivmeye ihtiyaç var” ifadesini kullandı ve yeni seçilecek ABD başkanına 'vakit kaybetmeden Putin’le görüşmesi' tavsiyesinde bulundu.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan ile 1986’da İzlanda’da gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Gorbaçov, Rusya ve ABD’nin “ikinci Reykjavik” düzenlemesi gerektiğini dile getirerek, “Sovyetler Birliği ve ABD arasında 1980’li yılların ortalarında olan ilişkiler şimdikilerden çok daha karmaşıktı. Ancak güven, anlayış ve karşılıklı ilişkiler kurarak bir çıkış yolu bulmayı başardık” dedi.

Gorbaçov, ABD’nin yeni nükleer silah geliştirme planlarından duyduğu endişelerini de dile getirdi.

Halihazırda nükleer silahların sınırlandırılması alanında Rusya ve ABD arasında mevcut tek anlaşma olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (START-3) süresi 5 Şubat 2021’de dolacak. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, anlaşmanın ön koşulsuz olarak 5 yıl daha uzatılmasını teklif etmişti. ABD, anlaşmaya Çin’in de dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. Çin bu fikri reddediyor.