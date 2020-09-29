Rus Dışişleri ve İçişleri yetkilileri, Azeri ve Ermeni büyükelçilerle Dağlık Karabağ krizini ele aldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gorovoy, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Azeri ve Ermeni büyükelçilerle bir araya gelerek Dağlık Karabağ krizindeki son durumu masaya yatırdı.