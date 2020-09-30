Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Rusya'da Kovid-19 aşısının seri üretimi başladı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hükümet mensuplarıyla toplantıda, Kovid-19 aşısına ilişkin "Bugün seri üretim başladı" bilgilendirmesinde bulundu.

'İkinci aşı 3 hafta sonra tescil edilecek'

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Enstitüsü Vektor'un geliştirdiği ikinci Kovid-19 aşısının klinik araştırmalarında sonuna gelindiğini dile getiren Muraşko, ilgili evrakların incelenmeye teslim edildiğini belirterek, "Ek olarak meşhur Çumakov Enstitüsü’ne klinik araştırma izni verildi. Bu iki enstitü aşıyı farmokoloji uzmanlarının görüşüne sundu, bu süreç 3 hafta sürecek" dedi.

Rus lideri Putin de yaş ve sağlık özellikleri dikkate alınarak kime hangi aşının yapılabileceği yönünde bir bilgilendirme kampanyasının gerçekleştirilmesi gerekeceğini dile getirdi.

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), aşı üretim kapasitesinin ekim sonuna kadar birkaç milyon doza ulaşacağını, yıl sonuna kadar da 10 milyonu bulacağını açıklamıştı. Böylelikle Rusya'da isteyen herkese 6-9 ay içerisinde aşı olma fırsatı sunulacağı ifade edilmişti.