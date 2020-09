Putin: Maskeler ve kısıtlamalar insanlara bıkkınlık getirdi ama Kovid-19 tehlikeli bir düşman

Putin, hükümet üyeleriyle toplantıda, ülkede günlük vaka sayısındaki artışla ilgili, “Elbette maskeler, sosyal mesafeler, karantina, okullarda, işyerlerindeki belli ve bilinen kısıtlamalar artık insanlara bıkkınlık verdi, ben onları çok iyi anlıyorum. Ama ne garip ki insanlar halen hissetmiyor, anlamıyor ve bu yüzden tüm dünyanın ve Rusya’nın çok tehlikeli düşmanla karşı karşıya kaldığına inanmıyor” ifadesini kullandı.

Bölge yönetimlerini her türlü senaryoya hazır olmaya çağıran Putin, “Moskova’da çok sayıda hasta gözlememiz yeni bir durum değil, ilkbaharda da böyleydi. Ama bu, bölgelerde her türlü gelişmelere, her türlü duruma hazırlıklı olunmalı” dedi.