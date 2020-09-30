Rus Dışişleri’nden Merkel’in Navalnıy’ı ziyaretiyle ilgili yorum: Politize etme çabası

Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, “Bu ziyareti, bu konuyu gerçekten de politize etme çabası olarak değerlendiriyoruz. Açıkçası farklı şekilde değerlendirilmesi çok zor, çünkü yaşanan her şeyin, hakikati bulma, neler olduğunu anlama, tabloyu toplamaya yardımcı olacak gerçek delillerin, en azından unsurların arayışına yardımcı olma isteğiyle hiçbir alakası yok” ifadesini kullandı.

‘Almanya sorularımıza ancak medya üzerinden yanıt veriyor’

Rus diplomat, Navalnıy dosyası ile ilgili Almanya’ya bir ayda 3 başvuru gönderdiklerini belirterek, “Hiçbirine yanıt almadık. Tek bir yanıt alıyoruz o da medya üzerinden. Yazılı veya başka türlü değil, medya üzerinden” dedi.

Navalnıy olayında yaşanan her şeyin gün geçtikçe daha fazla soru işareti yarattığını söyleyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Almanya, yanıtlaması gerektiği soruları yanıtlamıyor. Önce iki taraflı kanal üzerinden Moskova’yı yanıta çağırdılar, sonra Moskova belirli soruları sormaya ve işbirliği teklif etmeye başlayınca hemen ifadelerini değiştirerek bunun artık Moskova ve Berlin arasındaki mesele olmadığını, uluslararası bir mesele olduğunu ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nde halledilmesi gerektiğini söylemeye başladılar”.