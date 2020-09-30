Rus Dış İstihbarat Direktörü Narışkin: ABD, Belarus’ta Ortodoks ve Katolikleri çatıştırmak istiyor

ABD’nin Belarus’taki mezhepsel duruma karıştığını dile getiren Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Washington’un bu ülkedeki Katolik ve Ortodoks temsilcilerini birbirine düşürme niyetinde olduğunu belirtti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü’in yazılı açıklamasında, “Sahip olduğumuz bilgiye göre, halihazırda yurtdışında saklanan aşırılık yanlısı Belaruslu muhalifler arasında büyük yankı uyandıracak bir provokasyon hazırlığını yapıyor. Bu provokasyon sırasında, Katolik Kilisesi’nin otorite sahibi bir rahibin gözaltına alınması, yaralanması veya hatta öldürülmesinin sağlanması planlanıyor. Bunun, Katolikler arasında hükümet karşıtı eğilimleri önemli ölçüde artırma fırsatı sunacağı ve Katoliklerin sokak protestolarına daha aktif katılımını teşvik edeceği umuluyor” ifadesine yer verildi.

Belarus’taki protestolara aşırılık yanlısı kişileri çekme çabalarının ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklandığını vurgulayan Narışkin, “Sözde ‘yeni Belarus’un savaşçıları’ Polonya, Gürcistan, Ukrayna ve Baltık ülkelerinde CIA, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı sivil toplum kuruluşları uzmanlarının kontrolü altında eğitim görüyor” dedi.

Washington’un ayrıca “henüz Belarus’taki protestolara yönelik ölçülü duruş sergileyen” Vatikan’ı da protestoların içine çekme niyetinde olduğunu anlatan Narışkin, ABD’nin Katolik Kilise’den Belaruslu yetkilileri açıkça eleştirmesini ve ayinler dahil dini etkinlikleri Belaruslu Katolikler arasında muhalif propaganda yayma amacıyla kullanmasını talep ettiğini söyledi.