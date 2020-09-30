Rusya, Mısır’a 25 milyon doz koronavirüs aşısı gönderecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Mısır’a 25 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı sevkiyatı yapacağını, bunun ülkenin nüfusunun dörtte biri için yeterli olacağını açıkladı.

RDIF’ten yapılan açıklamaya göre, Mısırlı Pharco şirketi ile Mısır’a 25 milyon doz Sputnik V aşısının sevkiyatı yapılması için anlaşma imzalandı.

Anlaşma çerçevesinde Mısır nüfusunun dörtte biri koronavirüs aşısına ulaşabilecek.

Gelecekte ise aşının Mısır’la komşu ülkelere dağıtılması planlanıyor.

Sputnik V aşısının alımı için Ortadoğu, Asya, Latin Amerika, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) 50’den fazla ülkeden başvuru gelmişti. Daha önce RDIF Meksika ile 32 milyon, Brezilya ile 50 milyon, Hindistan’la 100 milyon, Özbekistan’la 35 milyon, Nepal’le 25 milyon doz aşının sevkiyatı için anlaşıldığını bildirmişti.