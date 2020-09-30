Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla görüşen Lavrov: Moskova'da görüşme organize etmeye hazırız

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'la telefon görüşmesi yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafları Moskova'da buluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Moskova'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalara siyasi ve diplomatik çözüm bulunması için gereken koşulları sağlamak amacıyla hem ulusal düzeyde hem de AGİT Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarıyla arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini kaydeden Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi de dahil uluslararası temasları Moskova'da organize etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

'Dağlık Karabağ'da derhal ateşkes sağlanmalı'

Dağlık Karabağ'da devam eden geniş kapsamlı askeri faaliyetlerden ciddi endişe duyduğunu söyleyen Lavrov, mevkidaşlarına derhal ateşkesi sağlama ve tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

Lavrov, provokatif ve savaş yanlısı söylemlerin kabul edilemez olduğunu kaydederek tarafların en kısa sürede müzakere masasına dönmesi gerektiğini vurguladı.

'Bölge dışı güçlerin istikrarı bozmaya yönelik adımları kabul edilemez'

Ermeni Dışişleri'nin açıklamasına göreyse Lavrov ve Mnatsakanyan, bölge dışındaki güçlerin bölgesel barışı ve istikrarı bozmaya yönelik adımlarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamada "Mnatsakanyan, Rus mevkidaşına tüm cephe hattı boyunca Azerbaycan'ın saldırganlığı sonucu oluşan durumu anlattı. Azerbaycan'ın gerek cephe hattında gerekse de Ermeni-Azeri sınırında yürüttüğü askeri faaliyetlere Türkiye tarafından direkt olarak verilen askeri-siyasi ve askeri-teknik desteği kararlılıkla kınadı" dendi.

Mnatsakanyan, bölgeye 'yabancı teröristlerin' gönderildiğini de iddia ederek bundan endişe duyduklarını ekledi.