Rusya: Karabağ temasları için platform sunmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili temasların organizasyonu için Moskova platformunu sunmaya hazır olduklarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulunarak, Moskova'nın temaslar için platform sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azerbaycan ve Ermenistan mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, "Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya dışişleri bakanları arasında yeni bir görüşme dahil ilgili temasların organizasyonu için Moskova platformunu sunmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

Lavrov, Dağlık Karabağ sorununun politik ve diplomatik araçlarla çözüme kavuşturulması için uygun koşulların oluşturulması yönünde ülke olarak ve AGİT Minsk Grubu'nun diğer eşbaşkanlarıyla birlikte arabulucu çabaları sürdüreceklerini kaydetti.