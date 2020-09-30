Rusya: Batı artık iş yapılmayacak taraf haline geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın Rus muhalif Navalnıy ile ilgili ifadelerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’in Rus karşıtı politikasına devam ettiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, BM Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin ve partnerlerinin Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili durumda kimyasal silah kullanım yasağının ihlal edildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Maas’ın ifadeleriyle ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

“Almanya’nın, Navalnıy’a karşı, onu zehirleme amacıyla Kimyasal Silahların Yasaklanması Konvansiyonu’nun yasakladığı askeri amaçlı kimyasal silah kullanıldığı yönündeki temelsiz iddiaları yeniden üretmek için bu sefer BM kürsüsünden yararlanması kışkırtıcı görünüyor. Bu aleni uydurmaları, Berlin’in Navalnıy’ın 'zehirlendiği' iddialarıyla ilgili açık bir şekilde düşmanca olan Rus karşıtı politikasının devamı, müttefiklerinin ve uluslararası kuruluşların arkasına saklanarak bu konuda bizimle işbirliği yapma konusundaki isteksizliğinin sorumluluğunu başkalarına yükleme girişimi olarak görüyoruz”.

Tüm bu kampanyayı başlatan Almanya’nın, Rusya Başsavcılığı’nın 'zehirlenme' iddialarıyla ilgili delillerin sunulması yönünde yaptığı başvuruları görmezden gelmesinin bu bağlamda özellikle sinik göründüğü vurgulanan açıklamada, “Charite hastanesinin doktorları da sorularımıza cevap vermiyor. Tıbbi kuruluşlar arasındaki kanallar üzerinden görüş alış verişi yönündeki teklifleri de reddediyorlar. Parlamentolar arası ilişkiler yoluyla ortak bir soruşturma girişimimiz de reddediliyor” ifadesine yer verildi.

Batı ülkelerinin son zamanlarda sıkça “Rusya ile artık eskisi gibi iş yapılamaz” iddialarının dile getirildiğini hatırlatan Dışişleri Bakanlığı, “Biz de yukarıda belirtiğimiz Almanya ve müttefiklerinin davranışı bağlamında, kışkırtıcı yöntemlere ve hilelere son vermediği, dürüstçe ve sorumluluk dolu hareket etmeye başlamadığı sürece Batı’nın artık hiçbir iş yapılamaz hale geldiği sonucuna vardık” dedi.